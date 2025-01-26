Manavgat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Yaralı Sürücüyü Kız Arkadaşı Teselli Etti

Manavgat'ta motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada yerde yatan yaralı motosiklet sürücüsünü yanında bulunan kız arkadaşı sarılıp öperek teselli etmeye çalıştı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Emek Mahallesi Barbaros Caddesinde, Salkımevler Mahallesi istikametine gitmekte olan Yunus Batuhan G.'nin kullandığı 07 BPM 410 plakalı motosiklet ile kavşak sisteminde dönmekte olan Murat T.'nin kullandığı 07 LEJ 70 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştıtı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, ambulans gelene kadar yerde yatan motosiklet sürücüsünü yanında bulunan kız arkadaşı sarılıp teselli etmeye çalıştı. - ANTALYA