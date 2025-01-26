Üye Girişi
Haberler
Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında tutuklu sayısı 15'e çıktı

78 kişinin hayatını kaybettiği otel faciasıyla ilgili yeni gelişme
78 kişinin öldüğü yangın faciasında otel sahibi tüm suçu çalışanlara attı

78 kişiye mezar olan otelin sahibinden isyan ettiren savunma
Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Erdoğan'ın evlilik kredi müjdesi, beyaz eşya satışlarını patlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi satışları patlattı

Manavgat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Yaralı Sürücüyü Kız Arkadaşı Teselli Etti

Manavgat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Yaralı Sürücüyü Kız Arkadaşı Teselli Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Yaralı motosiklet sürücüsünü kız arkadaşı yerde sarılıp öperek teselli etmeye çalıştı.

Manavgat'ta motosiklet ile otomobilin karıştığı kazada yerde yatan yaralı motosiklet sürücüsünü yanında bulunan kız arkadaşı sarılıp öperek teselli etmeye çalıştı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Emek Mahallesi Barbaros Caddesinde, Salkımevler Mahallesi istikametine gitmekte olan Yunus Batuhan G.'nin kullandığı 07 BPM 410 plakalı motosiklet ile kavşak sisteminde dönmekte olan Murat T.'nin kullandığı 07 LEJ 70 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştıtı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, ambulans gelene kadar yerde yatan motosiklet sürücüsünü yanında bulunan kız arkadaşı sarılıp teselli etmeye çalıştı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para transferinde çifte doğrulama sistemi geliyor

Hükümet düğmeye bastı! Para transferinde yeni dönem başlıyor
İsrail hapishanelerinde 23 yıl geçiren Abdurrahman Vişah esir takasıyla özgürlüğüne kavuştu

İşkenceler nedeniyle 60 kilo birden verince yakınları bile tanıyamadı
İYİ Partili Turhan Çömez: Kürşad Zorlu konuşma görevi verdiğimizde koşa koşa Hakan Fidan'a gidiyordu

Bu sözler canlı yayında söylendi! Kürşad Zorlu'ya çok sert ifadeler
Depremzede vatandaştan Bakan Kurum'a sitem: İşçilik sıfır

Depremzede vatandaştan Bakan Kurum'a sitem
Dünyayı korkutan gerginlik! İki ülkenin gemileri karşı karşıya geldi

Dünyayı korkutan gerginlik! İki ülkenin gemileri karşı karşıya geldi
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.