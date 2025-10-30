Haberler

Manavgat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Yabancı Sürücü Yaralandı

Manavgat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Yabancı Sürücü Yaralandı
Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde plakasız ve ehliyetsiz bir motosiklet sürücüsü, otomobille kavşakta çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü yaralanırken, motosikletin plakasız ve sürücünün ise ehliyetsiz olduğu, kaskının da bulunmadığı belirlendi. Sürücünün çarpışmanın etkisiyle takla atıp otomobilin diğer tarafına düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Remzi Güven Caddesi Bayır Mezarlığı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu Abdulhadı A. idaresindeki plakasız motosiklet, kavşakta Hüsnü O. yönetimindeki 07 BSR 392 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Abdulhadı A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu, motosikletin şase ve motor numaralarının kazınmış olduğu ve plakasının bulunmadığı belirlendi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavşaktan yola çıkmaya hazırlanan otomobile çarpan motosiklet sürücüsünün çarpmanın etkisiyle havalanıp takla atarak otomobilin diğer tarafına düştüğü anlar kayda girdi.

Polis ekipleri, kriminal inceleme sonuçlarına göre gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını bildirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
