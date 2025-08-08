Manavgat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Manavgat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralandı
Manavgat'ta meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tınaztepe Caddesinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mummer İ'nin kullandığı 07 BNY 024 plakalı motosiklet ile İsmail C. B.'nin kullandığı 06 BES 173 plakalı araç çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
