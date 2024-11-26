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Manavgat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Manavgat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Sürücü Yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Manavgat'ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hastane Caddesi istikametinden seyir halindeki Veysi Caner S.'nin idaresindeki 07 BOM 316 plakalı kurye motosiklet ile Antalya Caddesi istikametinden gelen Sezer A.'nın kullandığı 07 ABM 426 plakalı Tofaş Doğan marka otomobil çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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