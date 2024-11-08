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Manavgat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı, Sürücü Yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Yukarı Hisar Mahallesi Tugayoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rabia G.'nin kullandığı 07 BTM 733 plakalı motosiklet ile Nurten S.'nin kullandığı 07 LMV 52 plakalı otomobil çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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