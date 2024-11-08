Manavgat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Manavgat'ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ilıca Mahallesi Kumköy Bulvarı'nda dün meydana geldi. Cengizhan Aşkın'ın kullandığı 61 AHG 096 plakalı motosiklet ile Mehmet Çolak'ın kullandığı 07 VBK 66 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Cengizhan Aşkın ve motosiklette yolcu olarak bulunan İlknur Sevcan yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA