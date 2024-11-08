Manavgat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Ilıca Mahallesi'nde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Cengizhan Aşkın ve yolcu İlknur Sevcan yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Manavgat'ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Ilıca Mahallesi Kumköy Bulvarı'nda dün meydana geldi. Cengizhan Aşkın'ın kullandığı 61 AHG 096 plakalı motosiklet ile Mehmet Çolak'ın kullandığı 07 VBK 66 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Cengizhan Aşkın ve motosiklette yolcu olarak bulunan İlknur Sevcan yaralandı. Yaralılar, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
Sıcak Gelişme:
Narin Güran davasının 2. duruşmasında gerginlik! "Beni öldürün" diye bağıran baba Arif Güran sinir krizi geçirdi