İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı

İstanbul'da kar fırtınası başladı! Meteoroloji ve AKOM'dan yeni uyarı
Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti

Aile Hekimliği'nde yeni dönem! Sistem sil baştan değişti
Kulisler hareketlendi! Erdoğan'dan Akşener'in sağ koluna önemli görev

Erdoğan'dan Akşener'in sağ koluna önemli görev
Benzin istasyonunda pompalı tüfekle intihar

Akaryakıt istasyonunda beklerken bagajı açtı, sonrası korkunç

Manavgat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı, Plakasız Sürücüye Ceza

Manavgat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı, Plakasız Sürücüye Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, plakasız motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı, motosiklet sürücüsüne 15 bin 713 TL ceza kesildi.

Manavgat'ta kavşak sisteminde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, motosiklet sürücüsüne plaka takmadığı için 15 bin 713 TL para cezası uygulandı.

Kaza ; Antalya'nın Manavgat ilçesi Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğu Garajı istikametinden Emek Mahallesi istikametine seyir halindeki Emrah A.'nın kullandığı plakasız motosiklet kavşakta Zekeriya Ç.'nin kullandığı 07 JY 582 plakalı Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Manavgat ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde motosikletin plakası olmasına rağmen takılı olmaması nedeniyle motosiklet sürücüsüne 15 bin 713 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Zehra Güneş'in liseli tarzına yorum yağmuru
img

Okan Buruk'un tercihi olay oldu
img

Aile Hekimliği'nde yeni dönem! Sistem sil baştan değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Zam kar kış dinlemiyor! Tabeladaki rakam anahtarı evde bıraktıracak
Olay adam yine sahnede! Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü

Derbi öncesi tansiyonu zirve yaptıracak görüntü
Eşini ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı

Canını kurtarmak için böyle yardım istedi! Küçücük çocuğa bile acımadı
Karlı yolda TOGG ile Tesla'yı karşılaştırdılar! Ortaya çıkan sonuca bakın

Karlı yolda TOGG ile Tesla'yı karşılaştırdılar! Ortaya çıkan sonuca bakın
MR kabininde kamera ile görüntü skandalı: Adli işlem başlatıldı

MR'a girecekken hayatının şokunu yaşadı!
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.