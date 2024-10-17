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Manavgat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Manavgat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza sonrası ehliyet yetersizliği nedeniyle ceza kesildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yusuf I.'nın kullandığı 07 BTY 794 plakalı motosiklet ile Alman uyruklu Petra S.'nin kullandığı 07 MC 4040 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar ve çarpıştıkları otomobilin sürücüsü koştu.

Yaralı motosiklet sürücüsü 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer taraftan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün ehliyetinin yetersiz olduğu belirlenirken motosiklet sürücüsü ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 6 bin 439'ar TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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