Manavgat'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Manavgat'ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'nan Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, çevreyolu istikametine seyir halindeki Hasan S.'nin kullandığı 07 BOJ 021 plakalı motosiklet ile Remzi Ö.'nün kullandığı 35 CDU 12 plakalı otomobil kavşak sisteminde çarpıştı. Kazada yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA