Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesine bağlı Yukarı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadri B. idaresindeki 07 CGG 475 plakalı otomobil ile Abdülmenaf T.'nin kullandığı 07 BHP 609 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde motosiklet sürücüsünün hafif yaralandığı belirlendi. Sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden sürücü, hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı