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Manavgat'ta Motosiklet ve Kamyonet Kazası

Manavgat'ta Motosiklet ve Kamyonet Kazası
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin arkadan kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yok.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosiklet aynı istikamette giden kamyonete arkadan çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Doğu Garajı istikametine seyir halindeki Melih K.'nin kullandığı 07 BST 468 plakalı motosiklet, aynı istikamette gitmekte olan Ahmet Nuri D. idaresindeki 42 GE 552 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün önünde gitmek olan kamyonete çarpma anları yer aldı. Motosiklet sürücüsü Melih K., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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