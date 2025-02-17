Manavgat'ta Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü kendini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmedi.

Kaza, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Demokrasi Bulvarı istikametinden Sorgun Bulvarı yönüne ilerleyen Adem Kaya idaresindeki 07 BMY 335 plakalı motosiklet, 5056 sokakta Cumartesi Pazarı yönünden Çevreyolu istikametine gitmekte olan Cihan Temiz'in kullandığı 07 BED 914 plakalı hafif ticari araç ile kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale için hazır beklerken, motosiklet sürücüsü kendisini iyi hissettiğini belirterek hastaneye gitmeyi kabul etmedi. - ANTALYA