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Manavgat'ta Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Bir Yaralı

Manavgat'ta Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Bir Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dönmeye çalışan hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıya kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde meydana geldi. Sorgun Bulvarı istikametinden gelmekte olan Mustafa Kemal Aksakal'ın kullandığı 07 BLE 940 plakalı motosiklet, sokak kesişimine geldiğinde, Heather L. K.'nın kullandığı 07 LGP 10 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, motosikletle birlikte yola savrulan motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparken başındaki kask sayesinde hayata tutundu. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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