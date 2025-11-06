Manavgat'ta Motosiklet Sürücülerine Şok Uygulama: 2,4 Milyon TL Ceza Kesildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ve sürücülere yönelik gerçekleştirilen şok uygulamada bazı sürücüler kaçmaya çalışırken 40 araç trafikten men edildi, 11 sürücünün ise ehliyetine el konuldu. Eksikleri bulunan 696 sürücüye 2 milyon 400 bin TL ceza uygulandı.

Manavgat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı şahin timlerinin desteğiyle şok motosiklet uygulaması yapıldı. Son zamanlarda yaşanan motosiklet kazalarının asgariye indirilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla Manavgat'ın değişik noktalarında eş zamanlı gerçekleştirilen şok motosiklet uygulaması saat 16.00'da ekiplerin Manavgat Emniyet Müdürlüğü bahçesinden çıkmasıyla başladı ve saat 22.00'de sona erdi. Uygulama kapsamında çok sayıda motosiklet ve motosiklet sürücüsünün yanı sıra otomobiller de durdurularak denetlendi.

Uygulamadan kaçtı kırmızı ışığa yakalandı

Antalya Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulama sırasında trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü genç kız, uygulama noktasına 50 metre uzaklıktaki kırmızı ışığın yanmasıyla araçlar arasında durmak zorunda kaldı. Genç kızın yanına giden trafik polisi, motosikletli genç kız ile birlikte uygulama noktasına geldi. Sürücü belgesi olmadığı için kaçmaya kalkıştığı belirlenen genç kıza sürücü belgesiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL, kask takmamaktan 933 TL, motosiklet sahibine de sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmaktan 18 bin 677 TL olmak üzere toplam 32 bin 347 TL para cezası uygulandı.

Şahin timinin amansız takibi ile yakalandı

Demokrasi Bulvarı'nda uygulama noktasına yaklaşırken trafik polislerini görerek kaçmaya başlayan motosiklet sürücüsü, D-400 Karayolu'nda yaklaşık 15 dakika süren amansız takibin ardından yakalanarak uygulama noktasına getirildi. Şahin timi tarafından yakalanarak geri getirilen motosikletin plakasındaki rakamların değişik amblemlerle kapatıldığı belirlenirken, motosiklet sürücüsüne sürücü belgesiz motosiklet kullanmak başta olmak üzere çok sayıda suçtan 60 bin TL'nin üzerinde para cezası uygulandı. Trafikten men edilen motosiklet çekiciye yüklenerek yediemin otoparkına çekildi.

Toplam 2,4 milyon TL ceza uygulandı

Yaklaşık 6 saat süren Manavgat'ın birçok noktasında eş zamanlı gerçekleştirilen, zaman zaman ilginç görüntülere de sahne olan şok trafik uygulamasında alkollü araç kullanan 11 sürücünün ehliyetine el konuldu. 40 araç trafikten men edilirken, eksikleri bulunan 696 sürücüye toplam 2 milyon 400 bin TL para cezası uygulandı. - ANTALYA