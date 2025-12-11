Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı

Manavgat ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1060 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tolga B.A. yönetimindeki 07 BRR 588 plakalı motosiklet, Halis D. idaresindeki 07 BBB 152 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Tolga B.A., olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA