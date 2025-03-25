Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı

CHP'li belediye başkanı ifadeye çağrıldı
İmamoğlu'ndan eşi ve Erdoğan'ın annesiyle ilgili hakaretlere tepki

Eşiyle ilgili skandal paylaşım cezaevindeki İmamoğlu'nu isyan ettirdi
Aile hekimleri için yeni düzenleme başladı

Aile hekimleri için yeni düzenleme başladı
Bakan Şimşek uluslararası yatırımcılarla İmamoğlu sürecini görüşecek

Bakan Şimşek'ten kritik zirve! Masadaki tek konu İmamoğlu

Manavgat'ta Motosiklet Kazasında Yaralıya İlk Müdahale

Manavgat'ta Motosiklet Kazasında Yaralıya İlk Müdahale
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerindeki sağlıkçılar, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak sağlık durumunu kontrol etti ve ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına sağlık ocağında görevli sağlıkçılar koştu. Elinde steteskop ve tansiyon aleti ile gelen bir sağlıkçı, yaralı sürücünün durumunu kontrol etti.

Kaza, Manavgat ilçesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Mehmet B.'nin kullandığı 07 ARM 810 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halindeyken park etmek için yavaşlayan Gülbahar Z.'nin kullandığı 07 BVV 905 plakalı Toyota marka otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralı motosiklet sürücüsünün yardımına kazanın meydana geldiği yerde bulunan sağlık ocağında görevli sağlıkçılar koştu. Elinde steteskop ve tansiyon aleti ile gelen sağlık görevlisi yaralıya ilk müdahaleyi yaparak sağlık durumunu kontrol etti. Yaralı sürücü, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı trafik polisine anlatan sürücü Mehmet B., 65-70 kilometre hızla ilerlerken, önündeki otomobilin sağ tarafa dönmek için durduğunu, frene basmasına rağmen motosikletin tekerinin kayarak otomobile arkadan çarptığını belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title