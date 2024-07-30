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Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Yetersiz Ehliyet ve Muayenesizlik Cezası

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Manavgat'ta meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan sürücüye yetersiz ehliyet ve motosikletin muayenesinin olmaması nedeniyle 16 bin 13 TL idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise bağlandı.

Manavgat'ta motosikletin devrilmesi sonucu hafif yaralanan motosiklet sürücüsüne yetersiz ehliyet ve motosikletin muayenesinin olmaması nedeniyle 16 bin 13 TL idari para cezası uygulandı, motosiklet ise bağlandı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi 8162 Sokak üzerinde meydana geldi. Herdford Caddesi istikametine seyir halindeki Serhat Aydoğan'ın kullandığı 07 BBS 589 plakalı motosiklet Çevreyolu Köprüsü altına geldiğinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilerek sürüklendi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hem ceza yedi, hem de motosikleti bağlattı

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde sürücü belgesinin yetersiz olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 6 bin 439'ar TL, motosikletin 2'nci kez muayenesiz olarak denetime girmesi nedeniyle de 3 bin 135 TL olmak üzere toplam 16 bin 13 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca uyarıya rağmen muayenesi yapılmadığı belirlenen motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Manavgat Güvenlik Trafik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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