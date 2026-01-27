Haberler

Manavgat'ta motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı

Manavgat'ta motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı
Manavgat'ta yaya geçidinden geçen bir kişiye motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan yaralı hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazanın anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ışıklı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Musa Ö.'nün kullandığı 07 CHV 868 plakalı motosiklet, kavşakta yaya geçidinden geçmekte olan İbrahim G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı İbrahim G.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan İbrahim G.'ye motosikletin hızla çarptığı görülüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
