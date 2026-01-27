Manavgat'ta motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı

Manavgat'ta, motosikletin yaya geçidinden geçen bir kişiye çarpması sonucu meydana gelen kazada yaya ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ışıklı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Musa Ö.'nün kullandığı 07 CHV 868 plakalı motosiklet, kavşakta yaya geçidinden geçmekte olan İbrahim G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı İbrahim G.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan İbrahim G.'ye motosikletin hızla çarptığı görülüyor. - ANTALYA