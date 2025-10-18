Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Yaralı Vatandaş Hastaneye Götürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada motorlu bisikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, 112 sağlık ve trafik ekipleri olay yerine gelmeden çevredeki vatandaşlar tarafından bir otomobille hastaneye götürüldü. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada devrilen motosikletin de olay yerinden kaldırılması dikkat çekti.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi 4588 ve 4605 sokakların kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4588 Sokak üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü ile plakası belirlenemeyen motosiklet, kavşağa geldiği sırada 4605 Sokak'tan dönmekte olan başka bir motosikleti fark etti. Karşısına çıkan motosikleti görünce paniğe kapılan sürücü, ani manevra yapmaya çalışınca motosikletin hakimiyetini kaybederek devrildi.

Yere düşerek yaralanan sürücüye ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Durumu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verirken, bu sırada olay yerine gelen bir otomobil sürücüsü yaralı kadını alarak hastaneye götürdü. Kadının götürülmesinin ardından kaza yapan motosiklet de kimliği belirsiz bir kişi tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ve trafik ekipleri ise olay yerine ulaştıklarında ne yaralıyı ne de kazaya karışan aracı bulabildi. Ekipler, yapılan incelemelerin ardından tutanak tutarak olay yerinden ayrıldı.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet kavşakta dönüş yapan motosikleti fark ettiği anda sürücünün panikle direksiyon hakimiyetini kaybettiği, ardından aracın devrilmesiyle birlikte sürücünün yere savrulduğu anlar yer aldı. - ANTALYA