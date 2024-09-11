Üye Girişi
Haberler

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Yaralanan Sürücünün 35 Bin TL İddiası Polisi Alarma Geçirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen hafif ticari araç ile motosiklet çarpışması sonucunda yaralanan motosiklet sürücüsü, motosiklette bulunan 35 bin TL'nin kaybolduğunu iddia etti. Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda paraya rastlanmadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Çarpışma nedeniyle yaralanan motosiklet sürücüsünün 'motosiklette 35 bin TL var' şeklindeki sözleri polisi alarma geçirdi. Motosikleti didik didik arayan ekipler, söz konusu paraya rastlayamadı.

Kaza; Bahçelievler Mahallesi 5034 Sokak'ta Cumartesi Pazarı istikametine seyir halindeki Hakan Çelik'in kullandığı 07 BHZ 497 plakalı motosiklet ile 5036 Sokak'ta Atatürk İlköğretim Okulu istikametine gitmekte olan Ayetullah Arslan'ın kullandığı 34 AIK 846 plakalı hafif ticari aracın çarpışması sonucunda meydana geldi.

Polis motosikleti didik didik aradı

Kazada yaralanan ve 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansa alınan motosiklet sürücüsünün 'motosiklette 35 bin TL para var' demesi üzerine motosiklet ve kaza yeri aranmasına rağmen paraya rastlanmadı. Olay yerine çağrılan polis ekibinin motosikleti didik didik aramasının ardından motosiklet yediemin otoparkına çekildi.

Diğer taraftan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsü ve motosikletin sahibine ayrı ayrı 12 bin 977'şer TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Manavgat antalya 3-sayfa Güncel Polis Kaza

Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili dikkat çeken paylaşım

Cenazeyi teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili paylaşım

 İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin

"Arif'in kızını öldürdüm, cesedi yok edeceksin"

 Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme

Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
Alışverişlerde yeni dönem iddiası! 7 bin TL ve üzeri ödemelerde kredi kartı zorunluluğu geliyor

Rakam netleşti, kredi kartı zorunlu hale geliyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Gelin Evi canlı yayın izle 11 Eylül! Gelin Evi saat kaçta başlıyor? Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu? Narin'in ailesinin HÜDA-PAR ile bir ilişkisi var mı? HALK TV CANLI İZLE 11 Eylül Halk TV canlı izleme linki var mı? Bugünkü konuk kim? İsmail Küçükkaya'nın konuğu kim oldu? Yalı Çapkını Diyar kim? Ferit ile Diyar sevgili mi? Yalı Çapkını yeni sezonda neler olacak? Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismar şüphesi! Anne tutuklandı mı? Olay ne zaman oldu? Yalı Çapkını Ayla kim? Derya Alabora kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler neler? Amerika seçimleri ne zaman? ABD Başkanlık seçimi hangi tarihte? Trump mı? Harris mi? ABD seçimi anket sonuçları! Ali Babacan kimdir? Halk Tv konuğu Ali Babacan kaç yaşında, nereli? Ali Babacan biyografisi! Sivas'ta epilepsi hastası ağaca asılı halde bulundu! Olay ne zaman, nerede oldu? İtirafçı Nevzat Bahtiyar ifadesinde ne dedi? Narin'i amcası mı öldürdü? Narin cinayetinde kimler gözaltında?
title