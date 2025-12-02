Haberler

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücüye 24 Bin TL Ceza

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücüye 24 Bin TL Ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen motosiklet bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne, belgesiz araç kullanma ve kask takmama gibi ihlallerden dolayı 24 bin 172 TL ceza kesildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen motosiklet seyir halindeki otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne, sürücüsü belgesiz araç kullanma, kask takmama ve yaya geçidini kullanmaktan dolayı 24 bin 172 TL ceza kesildi.

Kaza, Manavgat ilçesi Çakalderesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi istikametine gitmekte olan Hatice G.'nin kullandığı 07 BBA 384 plakalı otomobil, ışıklı kavşaktan Cumhuriyet Caddesi'ne geçiş yaptığı sırada, yaya geçidinden önüne çıkan Ali E.'nin kullandığı 07 ACR 688 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Yaralanan sürücüye 24 bin 172 TL ceza kesildi

Öte yandan, kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü belgesi olmadığı, kask takmadığı ve yaya geçidinden motosikletiyle geçtiği belirlenen motosiklet sürücüsüne toplam 24 bin 172 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Asgari ücret görüşmeleri öncesi hükümetten sürpriz teklif

Asgari ücret görüşmeleri öncesi hükümetten sürpriz teklif
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlmila Banu:

Yıllar süren deneme yanılma sürecinin ardından, nihayet başarılı kripto para ticaretinin sırrını buldum: Shelton Kenny'nin stratejisi. Onun rehberliğiyle yatırımımı 562.000 dolar kâra dönüştürdüm. Hayatımı değiştiren bir deneyimdi. Ticaret oyununuzu geliştirmek isteyenler için, kendisine Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz: (0852-9446-4893)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Bu tek kelimeyle rezalettir
ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek

Tarihi anlaşma sonuç verdi! Trump'tan piyasaları sarsacak adım
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Bu tek kelimeyle rezalettir
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
Görüntü İstanbul'dan! Uçurumun kenarında hayatlar

Görüntü İstanbul'dan! Pencereleri uçuruma açılıyor
77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor

77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel taciz olayında sanıklara tahliye

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel taciz olayında karar çıktı
Konya'da 5 gündür kayıp olan 15 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Kayıp çocuğun cansız bedeni korkunç halde bulundu
Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü! Türkiye'de de kullanılıyor

Ev kameraları hacklendi, cinsel içerikli görüntüler internete düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.