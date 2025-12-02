Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücüye 24 Bin TL Ceza

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen motosiklet seyir halindeki otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne, sürücüsü belgesiz araç kullanma, kask takmama ve yaya geçidini kullanmaktan dolayı 24 bin 172 TL ceza kesildi.

Kaza, Manavgat ilçesi Çakalderesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi istikametine gitmekte olan Hatice G.'nin kullandığı 07 BBA 384 plakalı otomobil, ışıklı kavşaktan Cumhuriyet Caddesi'ne geçiş yaptığı sırada, yaya geçidinden önüne çıkan Ali E.'nin kullandığı 07 ACR 688 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Yaralanan sürücüye 24 bin 172 TL ceza kesildi

Öte yandan, kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü belgesi olmadığı, kask takmadığı ve yaya geçidinden motosikletiyle geçtiği belirlenen motosiklet sürücüsüne toplam 24 bin 172 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA