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Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücüler Yaralandı

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücüler Yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında iki sürücü yaralandı. Yaralılardan biri hastaneye gitmeyi reddetti. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 motosiklet sürücüsü de yaralanırken sürücülerden biri acı içinde kıvranmasına rağmen hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Çarpışma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ; Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1073 Sokak istikametinden gelip, Yayla Mahallesi 2539 Sokak istikametine gitmekte olan Mehmet U.'nun kullandığı 07 LPB 90 plakalı motosiklet, Aşık Veysel Caddesi istikametine gitmekte olan Mehmet U.'ın kullandığı 07 BKC 909 plakalı motosikletin kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi.

Sürücü ve motosiklet sahibine ceza kesildi

Kazada yaralanan 07 LPB 90 plakalı motosiklet sürücüsü Mehmet U., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, acı çektiği her halinden belli olan diğer motosiklet sürücüsü hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği Ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen 07 BKC 909 plakalı motosiklet sürücüsü Mehmet U. ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 12 bin 977'şer TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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