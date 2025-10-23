Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Antalya - Alanya D-400 Karayolu Sorgun-Otogar Köprülü Kavşak yan yolda meydana geldi. Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Gökhan Ö'nün kullandığı 07 BRE 518 plakalı motosiklet, aynı yönde ilerleyen Nurşen K. idaresindeki 34 GCH 374 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Gökhan Ö. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. - ANTALYA