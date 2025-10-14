Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5008 Sokak ile 5006 Sokak kesişiminde meydana geldi. Seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 07 BTJ 244 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kolundan ve ayağından yaralanan motosikletlinin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı sürücü sandalyeye oturtularak ambulansın gelmesi beklendi. Ambulansın olay yerine gelmesi ve yaralı sürücünün kolundaki yaraya pansuman yapılmasının ardından sürücü hastaneye gitmek istemediğini, ihtiyaç duyarsa kendi imkanlarıyla hastaneye gideceğini söyledi. - ANTALYA