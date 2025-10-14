Haberler

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet devrildi. Yaralanan sürücünün kolu ve ayağına müdahale edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5008 Sokak ile 5006 Sokak kesişiminde meydana geldi. Seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 07 BTJ 244 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Kolundan ve ayağından yaralanan motosikletlinin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı sürücü sandalyeye oturtularak ambulansın gelmesi beklendi. Ambulansın olay yerine gelmesi ve yaralı sürücünün kolundaki yaraya pansuman yapılmasının ardından sürücü hastaneye gitmek istemediğini, ihtiyaç duyarsa kendi imkanlarıyla hastaneye gideceğini söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hava Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker gözaltına alınıyor

Hava Kuvvetleri'ne operasyon! Çok sayıda asker gözaltına alınıyor
Hafriyat kamyonu kasasından moloz yerine 28 kaçak göçmen çıktı

Şoförü yaka paça indiren polis brandayı kaldırınca gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.