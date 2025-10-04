Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Manavgat'ta ara sokaktan çıkan bisikletli çocuğa çarpmamak için motosikletini deviren sürücü yaralandı.

Kaza, Yayla Mahallesi 2589 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 42 BCU 229 plakalı motosikleti kullanan Fatma M. E., H. E. S.'ın kullandığı elektrikli bisiklete çarpmamak için direksiyonu kırdı. Bu sırada motosiklet devrildi.

Kazada yaralanan motorlu bisiklet sürücüsü, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. - ANTALYA