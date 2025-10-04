Haberler

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta bir motosiklet, bisikletli bir çocuğa çarpmamak için direksiyonu kırınca devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Manavgat'ta ara sokaktan çıkan bisikletli çocuğa çarpmamak için motosikletini deviren sürücü yaralandı.

Kaza, Yayla Mahallesi 2589 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 42 BCU 229 plakalı motosikleti kullanan Fatma M. E., H. E. S.'ın kullandığı elektrikli bisiklete çarpmamak için direksiyonu kırdı. Bu sırada motosiklet devrildi.

Kazada yaralanan motorlu bisiklet sürücüsü, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı

İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasa dışı bahis reklamı yapan 10 sosyal medya hesabına erişim engeli

Bakanlıktan yüksek takipçili 10 sosyal medya hesabına erişim engeli
Ne altın ne dolar ne de bitcoin! Parasını Ethereum'a yatıranlar resmen köşeyi döndü

Parasını buna yatıranlar resmen köşeyi döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.