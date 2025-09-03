Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza, virajı alamayarak park halindeki araca çarpmasıyla meydana geldi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosikletin virajı alamayarak devrilmesinin ardından sürüklenerek park halindeki araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza ; Şelale Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan B. Z'nin kullandığı 07 BUF 598 Plakalı motosiklet, kavşağı geçtiği sırada virajı alamayarak kaldırıma çarpıp sürüklendi, ardından yolun sağında park halindeki 07 JY 117 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA