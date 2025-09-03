Haberler

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza, virajı alamayarak park halindeki araca çarpmasıyla meydana geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosikletin virajı alamayarak devrilmesinin ardından sürüklenerek park halindeki araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza ; Şelale Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan B. Z'nin kullandığı 07 BUF 598 Plakalı motosiklet, kavşağı geçtiği sırada virajı alamayarak kaldırıma çarpıp sürüklendi, ardından yolun sağında park halindeki 07 JY 117 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Motorine dev zam bekleniyor

Depoları doldurun! Gece yarısından itibaren dev zam geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım: Seçimlerde aday olmayacağım

Aziz Yıldırım'dan gündeme bomba gibi düşen adaylık açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.