Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki bordür taşına çarptı. Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Manavgat'ta seyir halindeki motosiklet sürücüsü refüjdeki bordür taşına çarparak devrilmesi sonucu yaralandı
Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Sarılar Caddesi'nde Sarılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarılar istikametinden Manavgat Devlet Hastanesi istikametine seyir halindeki Mehmet İ. V.'nin kullandığı 07 BTT 506 plakalı motosiklet sürücüsü kavşak sistemine yaklaştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek refüj bordürüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. - ANTALYA