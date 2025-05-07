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Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, dönüş yasağını ihlal eden hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Manavgat'ta seyir halindeki motosiklet, dönüş yasağını ihlal ederek U dönüşü yapmak isteyen hafif ticari araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi 8211 Sokak'ta meydana gelen kazada, seyir halindeki B.E.'nin kullandığı 07 BVG 567 plakalı motosiklet, 1570 Sokak kavşağına yaklaştığı sırada aynı istikamette giderken yasağı ihlal ederek U dönüşü yapmaya kalkan F.T.'nin kullandığı 07 BBD 604 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada yaralanan ve 112 Sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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