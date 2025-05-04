Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, sürücü kaldırım taşına çarparak devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yok.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Side Mahallesi Çakalderesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya-Alanya D-400 karayolunda Alanya istikametine seyir halindeki B.B.'nin kullandığı 07 BEN 832 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırım taşına çarpması sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü B.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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