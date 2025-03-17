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Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Manavgat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü karşı şeride geçerek bir kamyona çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Manavgat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü karşı şeride geçerek kamyona çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Taşağıl Mahallesi Kaymaz Mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki Fehim Y.'nin kullandığı 48 ASM 031 plakalı motosiklet sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen Ahmet D.'nin kullandığı Iveco marka 07 CAP 578 plakalı kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Fehim Y. yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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