Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Manavgat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü karşı şeride geçerek bir kamyona çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Manavgat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü karşı şeride geçerek kamyona çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Taşağıl Mahallesi Kaymaz Mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki Fehim Y.'nin kullandığı 48 ASM 031 plakalı motosiklet sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen Ahmet D.'nin kullandığı Iveco marka 07 CAP 578 plakalı kamyona çarpan motosikletin sürücüsü Fehim Y. yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA