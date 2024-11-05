Üye Girişi
Haberler

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri müdahale ederek yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı motosiklet, araçlara çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi Remzi Güven Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gencay Bilgin'in kullandığı 16 YY 586 plakalı motosiklet, aracını park eden Ahmet Kurt Doğan'ın kullandığı 07 HPN 86 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra sol tarafında kırmızı ışıkta bekleyen Hüseyin Ziya Soydan'ın kullandığı 07 HU 274 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım

Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısını yineledi

 ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi

Trump mı Harrıs mi? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi

 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş

Silahlı saldırıda can veren belediye başkanıyla ilgili olay iddia
Ankaralı Turgut entübe edildi

Ankaralı Turgut'tan üzücü haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRUMP MI ÖNDE? ABD seçim sonuçları son durum ne? ABD seçimleri canlı takip et! Aile hekimliği (sağlık ocağı) ne zaman açılacak? 5-6-7 Kasım sağlık ocakları çalışmıyor mu? AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı ne zaman? AZ Alkmaar- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ankaralı Turgut entübe mi edildi? Ankaralı Turgut'un hastalığı nedir? ABD SEÇİMLERİ: ABD Başkanlık seçiminde kimin kazandığı ne zaman belli olacak? ABD YENİ BAŞKANI KİM OLDU? Harris mi Trump mı önde, 2024 ABD seçim sonuçları! EMEKLİ ZAMMI! SSK, BAĞ-KUR (4A, 4B, 4C) emekli maaş zam oranı yüzde kaç olacak? Emekli maaşı zam tahminleri Azra Akın ne zaman dünya güzeli oldu? BİM 5 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 5 Kasım Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? HAC KESİN KAYIT AÇILDI! Hac kesin kayıt işlemi nasıl yapılır? (E- DEVLET HAC KAYIT İŞLEMİ) ABD seçimleri nasıl yapılır? ABD seçim sistemi nedir, nasıl işliyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.