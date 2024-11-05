Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri müdahale ederek yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı motosiklet, araçlara çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Yukarı Pazarcı Mahallesi Remzi Güven Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gencay Bilgin'in kullandığı 16 YY 586 plakalı motosiklet, aracını park eden Ahmet Kurt Doğan'ın kullandığı 07 HPN 86 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra sol tarafında kırmızı ışıkta bekleyen Hüseyin Ziya Soydan'ın kullandığı 07 HU 274 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA