Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Manavgat'ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen motosiklet kazasında motosiklet sürücüsü yaralanırken, sürücünün yardımına vatandaşlar koştu.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesinde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki Bayram A.'nın kullandığı 07 BRS 129 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Ayşe Tuğçe T.'nin kullandığı 07 AEA 570 plakalı Volvo marka otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kaldırıma sırt üstü düşen motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Ehliyetine el konulmuş

İhbarla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından yaralı motosiklet sürücüsü ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde 100 ceza puanını aştığı için 2 aylığına sürücü belgesine el konulduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA