Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

ANTALYA (İHA) – Manavgat'ta seyir halindeyken otel inşaatından yola çıkan araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırması sonucu devrilen motosikletli yaralandı.

Kaza ; Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun istikametine seyir halindeki Aziz Ömer E.'nin kullandığı 21 AED 950 plakalı motosiklet, otel inşaatından yola çıkan araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırması ile devrildi. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Aziz Ömer E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA