Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeyken inşaat alanından yola çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kıran motosiklet sürücüsü devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yok.
ANTALYA (İHA) – Manavgat'ta seyir halindeyken otel inşaatından yola çıkan araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırması sonucu devrilen motosikletli yaralandı.
Kaza ; Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun istikametine seyir halindeki Aziz Ömer E.'nin kullandığı 21 AED 950 plakalı motosiklet, otel inşaatından yola çıkan araca çarpmamak için sürücüsünün direksiyonu kırması ile devrildi. Kazada yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Aziz Ömer E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA
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