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Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

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Manavgat'ta yaya geçidinde duraklayan bir otomobile çarpmamak için fren yapan motosiklet devrildi. Sürücü İlayda A. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Manavgat'ta yayalara yol vermek amacıyla yaya geçidinde duraklayan bir otomobile çarpmamak için fren yapan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Manavgat ilçesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlayda A. yönetimindeki 33 AUV 115 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçmekte olan yayalara yol vermek amacıyla duraklayan bir otomobile çarpmamak için fren yaptı. Bu manevra sonucu motosiklet devrildi ve sürücü yere savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü İlayda A., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, İlayda A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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