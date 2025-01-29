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Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Kasksız Sürücü Ölümden Döndü

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Kasksız Sürücü Ölümden Döndü
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet sürücüsü, aniden dönüş yapan bir otomobille çarpıştı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri olayın şiddetini gözler önüne seriyor. Kaskı olmayan sürücü, başka bir aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aniden dönüş yapmaya kalkan otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ölümle burun buruna geldi. Otomobile çarparak yola savrulan ve başında kask bulunmayan sürücü o anda başka bir aracın altında kalmaktan şans eseri kurtuldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza; Yayla Mahallesi Remzi Güven Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinden gelip Salkımevler istikametine gitmekte olan Mümin Çelik'in kullandığı 07 BIP 487 plakalı motosiklet, Namık Kemal Caddesi kavşağına geldiğinde, yolun sol şeridinde aynı istikamette giderken aniden Namık Kemal Caddesi'ne dönmeye kalkan Cemil Güntürk'ün kullandığı 07 BCU 289 plakalı otomobil ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, çarpışmanın şiddetiyle havaya fırlayarak asfalta düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaskı bulunmayan motosiklet sürücüsü o anda yoldan gelen başka bir aracın altında kalmaktan şans eseri kurtuldu. Yaralı sürücü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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