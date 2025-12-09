Motosikletler kavşakta çarpıştı, 2 kişi yaralandı: Kaza anı kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile motorlu bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza; Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre. Demokrasi Bulvarı'ndan Hisar Caddesi istikametine seyir halindeki İsmail T.'nin kullandığı 07 AYH 503 plakalı motosiklet ile Güllük Caddesi istikametine gitmekte olan Ümmü U.'nun kullandığı 07 BVM 167 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada motorlu bisiklet sürücüsü İsmail T. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Büşra A. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA