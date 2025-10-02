Manavgat'ta Motosiklet Kazası: İki Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde virajda yoldan çıkarak sürüklendiği ormanlık alanda ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet S.Y.'nin kullandığı 02 AFP 974 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yolun sağındaki ormanlık alana girdi. Yaklaşık 30 metre ilerleyen motosiklet çam ağacına çarparak durabildi. Kazada motosikletli Muhammed S.Y. ile yolcu koltuğundaki Ethem G. T. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA