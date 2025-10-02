Haberler

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde virajda yoldan çıkarak ağaca çarpan motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi yaralıları hastaneye kaldırdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde virajda yoldan çıkarak sürüklendiği ormanlık alanda ağaca çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet S.Y.'nin kullandığı 02 AFP 974 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yolun sağındaki ormanlık alana girdi. Yaklaşık 30 metre ilerleyen motosiklet çam ağacına çarparak durabildi. Kazada motosikletli Muhammed S.Y. ile yolcu koltuğundaki Ethem G. T. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Minguzzi davasında bir ilk! 4 sanık ilk kez hakim karşısına çıkacak

Davada bir ilk! Bugün hakim karşısına çıkacaklar
Düğüne damga vuran hareket! Gelin, bunu hiç beklemiyordu

Düğüne damga vuran hareket! Gelin, bunu hiç beklemiyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.