Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Ehliyetsiz Sürücüye Cezai İşlem

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Ehliyetsiz Sürücüye Cezai İşlem
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında yaralanan sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edilerek toplamda 37 bin 356 TL ceza kesildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada ehliyetsiz olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsü ve motosiklet sahibine toplam 37 bin 356 TL ceza kesildi.

Kaza, Manavgat ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi Evin Pansiyon önündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan A. idaresindeki 07 SAC 60 plakalı motosiklet, kavşağa geldiği sırada Erhan A.'nın kullandığı 07 AGZ 067 plakalı kapalı kasa kamyonete yandan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Motosiklet sürücüsü ehliyetsiz çıktı

Kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemede, motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Ehliyetsiz sürücüye ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 18 bin 678 TL olmak üzere toplam 37 bin 356 TL idari para cezası uygulandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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