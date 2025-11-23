Haberler

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin sağından geçmek isteyen motosiklet sürücüsü, otomobilin dönüşü nedeniyle kaza yaparak yaralandı. Olay sonrası motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilin sağından geçmek isteyen motosiklet sürücüsü otomobilin sağ tarafa dönmesi nedeniyle kaza yaparak yaralandı

Kaza ; Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı istikametine seyir halindeki Tarık Ö.'nün kullandığı 01 ANK 441 plakalı motosiklet, aynı istikamette gitmekte olan Mustafa A.'nın kullandığı 10 PD 090 plakalı otomobilin sağından geçmek istedi. Bu sırada otomobilin 5053 sokağa dönmesi ile otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
