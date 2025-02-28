Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Manavgat'ta otomobile arkadan çarpan motosikletli yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Motosikletiyle seyreden Nazlı K., park halindeki otomobile yol vermek için duran Hilal İ.'nin kullandığı 17 FD 890 plakalı otomobile çarpmamak için frene bastı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Nazlı K.'nin kullandığı motosiklet sürüklenerek önündeki otomobile arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosikletli ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA