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Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Bir Yaralı
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Manavgat'ta meydana gelen kazada, motosikletli sürücü otomobile arkadan çarparak yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Manavgat'ta otomobile arkadan çarpan motosikletli yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Motosikletiyle seyreden Nazlı K., park halindeki otomobile yol vermek için duran Hilal İ.'nin kullandığı 17 FD 890 plakalı otomobile çarpmamak için frene bastı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Nazlı K.'nin kullandığı motosiklet sürüklenerek önündeki otomobile arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosikletli ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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