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Manavgat'ta motosiklet kazası: 9 yaşındaki kız yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde annesiyle birlikte yolun karşısına geçmekte olan 9 yaşındaki kız, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kazanın meydana geldiği yerde 6 yıl önce meydana gelen kazada 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirmiş, kazalar nedeniyle yaya geçidi kapatılmıştı. Yaya geçidi refüj kısmından kapatılırken, yoldaki yaya çizgileri silinmediği için yayalar yaya geçidini kullanmaya devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde annesiyle birlikte yolun karşısına geçmekte olan 9 yaşındaki kız, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Kazanın meydana geldiği yerde 6 yıl önce meydana gelen kazada 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirmiş, kazalar nedeniyle yaya geçidi kapatılmıştı. Yaya geçidi refüj kısmından kapatılırken, yoldaki yaya çizgileri silinmediği için yayalar yaya geçidini kullanmaya devam ediyor.

Kaza, Manavgat Emniyet Müdürlüğü binası önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Hasan Fehmi Boztepe Caddesinde Çakalderesi istikametinden Adliye istikametine seyir halindeki Gökhan Meşe'nin kullandığı 33 ADY 969 plakalı motosiklet, Manavgat Emniyet Müdürlüğü önünde annesiyle birlikte yolun karşısına geçmekte olan 9 yaşındaki Ada Polat'a çarptı. Kazada yaralanan 9 yaşındaki çocuk 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kazanın yolun karşısına geçmekte olan anne-kıza bir otomobilin durarak yol verdiği, motosikletin yolun sağından gelip kıza çarpması sonucu yaşandığı bildirildi.

Ölümlü kazanın ardından kapatıldı, çizgileri silinmedi

Manavgat Emniyet Müdürlüğü önünde bulunan yaya geçidi, 6 yıl önce meydana gelen ve 6 yaşındaki Ceren Aksoy'un yaşamını yitirdiği kazanın ardından kapatılmıştı.Yaya geçidi kapatılmasına rağmen yoldaki çizgiler silinmediği için yayalar tarafından kullanılmaya devam ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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