Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sollama yapan motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün Aşağı Hisar Mahallesi 4511 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taha G'nin kullandığı 07 CEA 625 plakalı motosiklet, aynı yönden ilerleyen otomobili sollamak isterken önce yaya Gizem C.'ye, ardından da solladığı araca çarptı. Kazada yaya ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. - ANTALYA