Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Manavgat'ta kaldırıma çarparak sürüklenen motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi o sırada motosikleti ile yoldan geçen bir sağlık çalışanı yaptı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Herdford Caddesi'nde meydana geldi. Titreyengöl Caddesi istikametine seyir halindeki Umut Emre A.'nın kullandığı 56 ABB 927 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarptıktan sonra yolda sürüklendi. Kazada motosikletle birlikte yolda sürüklenen motosiklet sürücüsü Umut Emre A. ile yolcu olarak bulunan Kenan M. yaralandı. Yaralananların yardımına ilk olarak motosikletiyle yoldan geçmekte olan bir sağlık çalışanı koştu. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA