Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 2 Hollandalı Turist Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin devrilerek sürüklendiği kazada 2 Hollandalı turist yaralandı.

Kaza, Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hollanda vatandaşı Tomas Martinus S.'nin kullandığı 07 BIA 438 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi ile devrilerek sürüklendi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan Gwendolien Wilhelmina Z., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA