Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 2 Araç Daha Karıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet, yol kenarında park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, yola savrulan parçalara çarpmamak için manevra yapan iki otomobil de maddi hasarlı kazaya karıştı.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Manavgat istikametine seyir halindeki Gökhan E.'nin kullandığı 07 BAJ 154 plakalı motosiklet, Ulaştırma Bakanlığı Yol Kenarı Denetleme İstasyonunu geçtiği sırada yolun dışında park halindeki 07 BAT 227 plakalı hafif ticari aracın sol arka kısmına çarptı. Kazayı gören diğer sürücü ve vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki motosikletin sol şeritten viraja girdiği, ardından yol kenarında bulunan otomobile çarparak savrulduğu görüldü. Kazanın ardından yola savrulan motosiklete çarpmamak için manevra yapan iki otomobilin de ikinci bir kazaya karıştığı anlar da kameraya yansıdı. - ANTALYA