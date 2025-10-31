Haberler

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 2 Araç Daha Karıştı

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 2 Araç Daha Karıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosiklet, yol kenarında park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, savrulan parçalara çarpmamak için manevra yapan iki otomobil de maddi hasarlı kazaya karıştı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet, yol kenarında park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, yola savrulan parçalara çarpmamak için manevra yapan iki otomobil de maddi hasarlı kazaya karıştı.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Manavgat istikametine seyir halindeki Gökhan E.'nin kullandığı 07 BAJ 154 plakalı motosiklet, Ulaştırma Bakanlığı Yol Kenarı Denetleme İstasyonunu geçtiği sırada yolun dışında park halindeki 07 BAT 227 plakalı hafif ticari aracın sol arka kısmına çarptı. Kazayı gören diğer sürücü ve vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki motosikletin sol şeritten viraja girdiği, ardından yol kenarında bulunan otomobile çarparak savrulduğu görüldü. Kazanın ardından yola savrulan motosiklete çarpmamak için manevra yapan iki otomobilin de ikinci bir kazaya karıştığı anlar da kameraya yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
TES, Resmi Gazete'de! Tüm çalışanların maaşlarından kesinti yapılacak

Çalışanların maaşından kesinti yapacak düzenleme Resmi Gazete'de
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
Güllü'nün ölümünde sarsıcı itiraf: Annesini Tuğyan itti, Sultan korkudan sustu

Güllü cinayetinde şok iddia: Ben yaptım pişmanım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Eşinin kabrini ziyarete giden şahıs, mezarda korkunç manzarayla karşılaştı

Eşinin kabrine gelen şahıs, korkunç manzarayla karşılaştı
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtan Fenerbahçe sorusu
Balıkesir'de bir korkutan deprem daha! Çevre illerde de büyük panik yaşandı

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
Fahriye Evcen servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane

Servetine servet kattı! Tek bir anlaşmadan kazancı efsane
Manavgat'ta hasta olduğu için işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu

2 gündür işe gitmeyen insan kaynakları müdürü evinde ölü bulundu
Türkiye bu kışı unutmayacak! Yoğun kar yağışı geliyor

Yoğun kar yağışı geliyor! Bu tarihleri kaydedin
Kaymakam Tuğçe Orhan hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş

Tuğçe kaymakam hangi partiye yakın? Paylaşımıyla rengini belli etmiş
Elektrik tüketiminde yeni düzenleme! Limitleri aşanlara devlet desteği kesiliyor

Elektrikte yeni düzenleme! O abonelere devlet desteği kesiliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Su konusunda ciddi tedbirler almalıyız

Hızla yaklaşan tehlikeyi işaret etti: Ciddi tedbirler almalıyız
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.