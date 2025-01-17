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Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Sürücü Yaralandı, 38 Bin TL Ceza!

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Sürücü Yaralandı, 38 Bin TL Ceza!
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, yolcu minibüsüne arkadan çarparak yaralandı. Olay sonrası sürücü ve motosiklet sahibine toplam 38 bin 347 TL ceza uygulandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesi Sarısu mevkisinde meydana gelen kazada, 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, seyir halindeki bir yolcu minibüsüne arkadan çarparak yaralandı. Kazanın ardından sürücüye ve motosiklet sahibine toplam 38 bin 347 TL ceza uygulandı.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 kara yolu üzerinde gerçekleşti. Manavgat istikametinden Antalya yönüne ilerleyen Ö.C.T. (16) yönetimindeki 07 BZN 590 plakalı motosiklet, Gündoğdu Mahallesi Sarısu mevkisinde Hüseyin Güneş'in kullandığı 07 JS 835 plakalı yolcu minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Sürücü ve araç sahibine ağır para cezası

Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, kazayla ilgili yaptığı incelemede motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Ayrıca sürücünün kask takmadığı belirlendi. 16 yaşındaki sürücüye; sürücü belgesiz araç kullanmaktan 18 bin 677 TL, kask takmamaktan 993 TL ceza kesildi. Motosiklet sahibine ise ehliyetsiz bir kişiye aracı kullandırdığı için 18 bin 677 TL ceza verildi. Toplamda 38 bin 347 TL ceza uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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