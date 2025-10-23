Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yan yolda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Side istikametinden gelip Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağı'nda Sorgun Bulvarı yönüne dönmekte olan Mehmet Furkan E. idaresindeki 07 CFL 276 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendi. Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA