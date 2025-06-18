Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
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Manavgat ilçesinde motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Manavgat ilçesinde, motosikletin hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Örnek Mahallesi 1563 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; D-400 Karayolu istikametinden Zübeyde Hanım Caddesi yönüne ilerleyen motosiklet, karşı yönden gelen hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde yapıldı, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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