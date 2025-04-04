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Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
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Manavgat'ta seyir halinde olan motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Manavat'ta seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybederek devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Sorgun Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında Manavgat ilçe merkezi istikametine seyir halindeki Atakan A.'nın kullandığı 07 AZU 818 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Rıdvan Gümüş yaralandı. 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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