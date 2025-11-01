Haberler

Manavgat'ta motosiklet-kamyonet kazası: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dönüş yapan kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dikkatsiz bir şekilde dönüş yapan kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Manavgat ilçesi Çağlayan Mahallesi 7517 sokakta meydana gelen trafik kazasında Çayyazı istikametine seyir halindeki Şükrü Y.'nin kullandığı 46 AAH 418 plakalı motosiklet, altgeçitten çıktığı sırada Zeynel Şenol Köprüsünden dikkatsiz bir şekilde 7509 sokak istikametine dönmekte olan Fevzi E.'nin kullandığı 07 L 0552 plakalı kapalı kasa kamyonete yandan çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile verilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Serenay Y. yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
